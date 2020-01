KOMENTÁR: Celebritné deti, ako predajný artikel…

reklama:

Nadávať na bulvár, to celebrity robia jedna radosť a robí im to častokrát dobre. Bulvár je zlý, ubližuje, ponižuje, stavia ich do pozície, kedy sa oni stávajú obeťami neutichajúcej snahy bulvárnych novinárov o ich zničenie, alebo minimálne poškodenie dobrého mena. Jasné, bulvár je drsný, píše ostro, titulky v niektorých médiách sú častokrát nafúknuté ako héliový balónik na oslave Kim Kardashian, ale…Povedzme si otvorene. Sú naozaj známe tváre slovenského šoubiznisu bez viny? Dnes som sa rozhodol pozrieť na tému, ktorá mi vŕta v hlave už nejaký ten piatok.

Ide o prezentovanie sa na sociálnych sieťach. Avšak nejde ani tak o samotné celebrity, ako skôr o ich deti. Novorodencov, škôlkarov, školákov, ale aj tie nenarodené. V poslednom období totiž niektoré známe „ksichty“, ktoré sledujem aj ja prišli na to, ako posunúť svoj level zárobkov o stupienok vyššie. A využívajú na to často práve svojich potomkov. Koľko je rečí okolo toho, že nechcú ukazovať svoje detičky verejnosti, pretože nemusia, koľko povyku je okolo toho, keď ten hnusný a odporný bulvár príde na ich tehotenstvo skôr, ako sa to rozhodnú zverejniť oni. Všetku nenávisť si za to slízne práve tento typ média. Avšak pozrime sa na to, ako sa týmto promi mamičkám neštíti robiť reklamu s dieťatkom otočeným chrbtom proti foťáku, láskyplne ho objímajúc zabalené v perinke, alebo ho odfotia v postielke, samozrejme tak, aby nebolo vidieť tváričku, pretože sa ich dieťa predsa nerozhodlo samé, že bude súčasťou šoubiznisu, tak ho nemusia ukazovať. Milí rodičia, ktorí ste súčasťou šoubiznisu – vaše dieťa sa nerozhodlo ani na to, aby bolo súčasťou reklamy. Príkladov, kedy mamičky známe z tanečných show, alebo speváčky B-čkovej kategórie, či pseudomodelky, či vyznávačky životného štýlu ukazujú svojich potomkov ako na bežiacom páse, sú desiatky.

Ale aby ste si nemysleli, že sa bojím menovať: jedným takým príkladom je tanečnica Katarína Štumpfová, ktorá má všeobecne svoj Instagram ako pracovný nástroj a zarába na ňom nemalé peniaze. A nerobí jej problém sem tam hodiť fotku aj s jej malou dcérkou Izabelkou, ktorá už stihla spropagovať napríklad takú práčku LG, alebo vlhčené obrúsky, či vysávač. No, málo toho nebolo, napriek tomu jej tvár dodnes nikto nevidel, lebo sa tak Katka rozhodla. Najnovším prírastkom medzi promi matkami je bývalá speváčka dua Twiins Daniela Nízlová, ktorá porodila dcéru Lindu len pred niekoľkými dňami, no dnes už hlási, ako je zabývaná a spokojná, s malým klbkom šťastia v náručí vyhlasuje súťaž o vibračné lehátko pre bábätká. Rovnako sa nebojí použiť svoje dieťa ani speváčka Dáša Mamba, ktorá však malého synčeka Manola od začiatku neskrýva, nefotí ho z uhlov, aby mu nebolo vidieť tvár, ale hrdo ho ukazuje svojim sledovateľom. Tu teda vieme prižmúriť obe oči. Veľkou podnikateľkou s detským tovarom je aj Tatiana Žideková, ktorá má v kolonke povolania napísané – fitneska, dnes skôr influencerka, predáva čo sa dá. A tak svoju malú dcérku stihla už využiť napríklad na deku, kŕmiacu stoličku a samozrejme plienky. Z jej dcéry je naozaj celebrita, veď na jej sociálnej sieti má desiatky fotiek.

Takto by sa dalo pokračovať naprieč celým Instagramom. Počítam, že onedlho nás zaplaví svojimi fotkami propagujúcimi detské zariadenie, či doplnky aj Ivana Gáborik, ktorá je momentálne tiež v očakávaní a ponuky na spolupráce sa jej len tak pohrnú. A ona rozhodne nebude otálať, aby si takýmto spôsobom zariadila detskú izbičku, či šatník pre svoje nenarodené dieťa. Napriek tomu, že takáto forma spolupráce sa jej priečiť určite nebude, médiam na otázky o tehotenstve neodpovedala, aj keď išlo o normálnu a príjemnú tému. Čo bulvárne sa už len dá napísať o niekom, kto bude mamou? To je však našim celebritám jedno. A pritom je náš bulvár iba slabučkým odvarom toho, čo robí taký český, či iný zahraničný po celom svete. Ten anglický dokonca vyštval Harryho a Meghan z krajiny, pretože jeho útoky boli neznesiteľné. Napriek tomu je dnes práve bulvár najväčším nepriateľom celebrít, pretože ho reálne nepotrebujú. Ak by však jedného dňa skončil Instagram, plienky, kočíky, či iné doplnky by potrebovali celebritné mamičky spropagovať práve cez bulvár tak, ako to robili aj v minulosti. Aj keď je to pre nich žumpa. Milé mamičky, nabudúce menej moralizovania a viac nazerania do svojho hrnca, v ktorom si varíte vlastnú bulvárnu polievočku, na ktorú nemáte problém využiť ani svoje deti. A tie sa pre kariéru reklamných detičiek rozhodnúť tiež nemohli…