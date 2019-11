VIEME PRVÍ! Dominika Cibulková žiari šťastím: JE TEHOTNÁ!

reklama:

reklama:

Ukončila kariéru, aby si mohla založiť rodinu, no už počas krstu svojej novej knihy vedela, že pod srdcom nosí bábätko. Najúspešnejšia slovenská tenistka Dominika Cibulková je podľa našich informácií tehotná. Ako sme sa dozvedeli z dobre informovaného zdroja, Dominika má za sebou prvý trimester tehotenstva.

Keď pred vyše týždňom krstila svoju knihu Tenis je môj život, nikto ani len netušil, že je Cibulková tehotná. Ona zatiaľ nič nepotvrdila, iba hovorila o tom, že si chce založiť rodinu. S manželom Michalom sú svoji už tri roky, a tak je najvyšší čas aj na prvé dieťa. A to sa im podarilo relatívne rýchlo. Veď ešte v apríli sa Slovenka preháňala po tenisových kurtoch, no po poslednom zápase na parížskom Roland Garros sa rozhodla, že to bol jej posledný zápas. „Dominika má po prvom trimestri. Zatiaľ to nepovedala veľa ľuďom, navyše jej lekári odporučili pokojnejší režim a oddych. Nesmie sa veľmi namáhať,“ povedal nám zdroj z okolia tenistky.

A tá momentálne odišla dovolenkovať k moru. S tým, že odchádza sa pochválila aj na sociálnej sieti. Dôvodom, prečo by mala byť opatrná nie je len prvý trimester, ale aj fakt, že je podľa našich informácií na tzv. rizikovom tehotenstve. „Nie je to nič vážne, ale keďže Dominika je astmatička, je pod väčším dohľadom lekára, ale nejde o nič vážne,“ dodáva náš zdroj. Pravdou je, že bývalá tenistka sa nikdy netajila tým, že má problémy s týmto ochorením. Dokonca v minulosti dostala počas turnaja v Miami aj svoj prvý astmatický záchvat. Otázne je, ako oznámi svoju graviditu svojim fanúšikom a kedy tak urobí. Predsalen to o chvíľu na útlej športovkyni bude vidieť a rastúce bruško neskryje. Posledná fotka na sociálnej sieti však hovorí za všetko, nielenže si tam Dominika decentne brucho zakrýva rukou, akosi sa jej zväčšil aj dekolt, čo je v tehotenstve úplne normálne. Budúcej mamičke a oteckovi blahoželáme.