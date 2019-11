Výročie Nežnej revolúcie: Urobili megalomanskú šou za státisíce, nabalil sa aj Ďurovčík, či IMT Smile!

reklama:

Poriadne sa buchli po vrecku a išlo to z našich peňazí. Pompézne oslavy k 30. výročiu Nežnej revolúcie stáli viac ako pol milióna eur, niektorým politikom sa zdá táto suma poriadne premrštená. Na podujatí pritom participoval aj známy choreograf Ján Ďurovčík, ktorý mal na starosti námet, choreografiu a réžiu celého programi. Za to zinkasoval tiež nemalú sumičku.

Ten si prilepšil o 18 tisíc eur. „Pracoval som na tom 6 mesiacov. Bolo to študovanie, písanie, strihy a tak ďalej. Program bol nakoniec chválený,“ povedal Ďurovčík. Okrem toho sa v rámci galavečera predstavilo aj jeho Slovenské divadlo tanca, ktoré neobišlo s prázdnou. Honorár pre 16 tanečníkov bol 6 tisíc eur. Ďurovčík povedal, že to je primeraná suma a nevidí na nej nič zlé. Pre porovnanie, na podujatí sa objavil aj umelecký súbor Lúčnica s 58 tanečníkmi, hudbníkmi a zbormajtrom, ich vystúpenie však bolo podstatne lacnejšie, ak to prepočítame na jednu osobu. Dokopy totiž dostali 9400 eur, čo je približne 100 eur na osobu.

Vláda pritom na nedeľný galavečer vyčlenila 80 tisíc eur, jeho konečná cena však nakoniec bola až 538 tisíc. „Ministerstvo kultúry splnilo všetky uložené úlohy, postupovalo pri tom transparentne, v súlade so zákonmi a na základe príslušného uznesenia vlády,“ povedal Peter Mäsiar z kancelárie ministerky. Finálna suma sa však nepozdáva SNS, ani Mostu Híd. Lacnou položkou nebolo ani vystúpenie kapely IMT Smile, ktorá dostala honorár viac ako 13 tisíc eur. Avšak najzaujímavejšou je spoločnosť Lifepark, ktorá si na svoj účet priliala 310 tisíc eur. Jej úlohou bolo pripraviť hlavné pódium,. ozvučenie, kabeláž a dekorácie, ktoré stáli najviac.

Zaujímavosťou je, že Lifepark sa len tento rok v apríli zapísala do registra, ktorý jej umožnil uchádzať sa o zákazky. Odvtedy sa jej však darí veľmi dobre. Zabezpečila oslavy SNP, rôzne iné podujatia v pristoroch ministerstva kultúry a teraz aj oslavy Nežnej. Zmluvy, ktoré od apríla podpísala spoločnosť s rezortom kultúry jej pritom priniesli rozprávkové tržby, ktoré sa vyrovnajú celkovým príjimom za celý minulý rok. Ministerka kultúry Ľubica Laššáková doteraz nevie vysvetliť, prečo sa nakoniec rozpočet akcie vyšplhal na tak obrovskú sumu. Rovnako tak sa k celej kauze nevyjadril ani premiér Peter Pellegrini.