VÝSMECH! Tréner Attilu Végha zrazil ženu na priechode, za jej smrť podmienka. Predtým urobil 50 priestupkov

Pri nehode usmrtil 27 ročnú Luciu, ktorá zraneniam podľahla, dostal smiešny trest. Reč je o bývalom zápasníkovi, dnes trénerovi Attilu Végha a kamarátovi nitranskeho podnikateľa Norberta Bödöra Matúšovi Mečárovi. Ten si včera na nitrianskom súde vypočul verdikt – podmienka a zákaz šoférovať na šesť rokov. Odvolať sa odmietol, prokurátor má však na vec iný názor a s rozsudkom nie je spolojný. Chce pre neho nepodmienečný trest.

Rodine Lucky zaplatil dodnes 15 tisíc eur. Síce dobrovoľne, no v prípade nemajetkovej ujmy súd odkázal pozostalých na civilné konanie. Mečár ešte pred vynesením rozsudku urobil vyhlásenie o vine. Nehoda sa stala pred rokom, presne 8. októbra tesne pred jedenástou večer, kedy na križovatke ulíc Štúrova a Cintorínska svojim Mercedesom S350 zrazil na priechode pre chodcov Luciu, ktorá vážnym zraneniam podľahla. Podľa obžaloby sa Mečár nevenoval dostatočne vedeniu vozidla, povolenú rýchlosť prekročil, keď išiel 71 km/h. Nedal Lucii prednosť a nehoda tak mala fatálne následky. Keďže Mečár urobil spomínané vyhlásenie, pojednávanie bolo iba jedno, samosudkyňa nevypočula ani svedkov.

Zaujímavosťou je aj minulosť Mečára, ktorá rozhodne nie je bez akýchkoľvek problémov. Nielenže bol podmienečne odsúdený za trestný čin proti slobode, jeho karta vodiča ukrýva viac ako 50 priestupkov, najmä za prekročenie rýchlosti a telefonovanie za volantom. Prokurátor ho vo svojej záverečnej reči nazval „pirátom ciest“. „Obžalovaný mal možnosť vidieť nielen chodkyňu, ale aj toto vozidlo (oprotiidúce pozn. red.), ktoré mu malo signalizovať, že po ceste sa pohybuje chodec,“ povedal na súde prokúrator. Chodkyňu si navyše všimlo aj auto, ktoré išlo za Mečárom. „Takúto evidenčnú kartu vodiča som ešte nevidel. Je evidentné, že ide o nedisciplinovaného vodiča, dovolím si tvrdiť, že ide o piráta ciest,“ dodal prokurátor. Ten chcel vidieť Mečára za mrežami na 2 až 5 rokov.

Rodina nebohej Lucie je sklamaná z verdiktu súdu. „Veľmi ma mrzí, že pozostalí neprijali to moje ospravedlnenie. V tej situácii som nevedel inak zareagovať. Nenabral som vtedy odvahu sa pred vás postaviť. Ten list som písal ja sám a ťažko je žiadať, nech mi odpustíte, lebo sám si do konca života neodpustím, čo som vám spôsobil. Len ma trošku chápte, že to nebolo úmyselné a naozaj ma to veľmi mrzí a aj ma to do konca života bude. Naozaj to úprimne ľutujem,“ povedal v záverečnej reči obžalovaný. „Spravodlivosť je slepá,“ povedal otec Lucky pri odchode zo súdnej siene.